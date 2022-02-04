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Руководитель Лунинецкого района встретился с коллективом ОАО «Полесьеэлектромаш», продукция которого одна из лучших в Беларуси

04.02.2022
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Руководитель Лунинецкого района Александр Пачко четвёртого февраля провёл встречу с коллективом ОАО «Полесьеэлектромаш»

Александр Николаевич рассказал об социально-экономическом развитии района и проектах, планируемых реализовать в 2022 году. Он также отметил плодотворную работу коллектива “Полесьеэлектромаш”, Кстати, продукция предприятия отмечена и по итогам республиканского конкурса “Лучшие товары Республики Беларусь”

Также Александр Пачко акцентировал внимание, как делегат, на послании Президента страны белорусскому народу и Национальному собранию и важности приближающегося знакового события для всех белорусов – республиканского референдума по изменениям и дополнениям Конституции, который состоится уже совсем скоро – 27 февраля   

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