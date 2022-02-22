С 1 марта в Беларуси вводится запрет на лов щуки

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Республики Беларусь (Витебской область с 9 марта по 25 апреля) устанавливается запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Запрет направлен, в первую очередь, для сохранения популяции этого вида рыбы. По срокам нереста щука опережает всех весенне-нерестующих рыб Беларуси – откладывает икру в марте-апреле при температуре воды 4-6ºС. Нерест начинается сразу после таяния льда, а в некоторых случаях происходит и под льдом, на небольших глубинах в прибрежной зоне водоемов, а также на пойме рек и ручьев. При этом щука становится беззащитной перед человеком, желающим полакомиться ее мясом или икрой (фактически десятками тысяч не родившихся мальков щуки).

Благодаря рыбоохранным мероприятиям щука сегодня обитает во всех реках, озерах и водохранилищах Беларуси и является ценной промысловой рыбой. В период запрета случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде. В случае незаконной добычи щуки в период запрета нарушитель должен будет заплатить за вред, причиненный окружающей среде, в размере 9 базовых величин (базовая величина – 32 руб.) за каждую особь. Кроме этого, нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа – до 30 базовых величин, а на злостного нарушителя могут завести и уголовное дело.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии – 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000.