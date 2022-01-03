С 1 по 10 января сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия «Пьяному не место на дороге!»

Как отметил начальник отделения ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Антонович, только за первые три дня 2022 года на территории нашего района задержано 5 нетрезвых водителей. С 4 по 6 января будет проводится отработка районов Брестской области экипажами ГАИ из соседних районов.

ГАИ напоминает: за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно предусмотрен штраф в 100 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.

За нарушение Правил дорожного движения пешеходом или велосипедистом, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 базовых величин.

ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится пьяный водитель, либо заметили нетрезвого пешехода, нарушающего Правила дорожного движения, сообщите об этом на линию «102». Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.