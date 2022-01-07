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С 10 января назначаются поезда региональных линий эконом-класса (Лунинецкий район)
С 10 января НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса
ЛУНИНЕЦ – БУХЛИЧИ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 11.15 и прибытием в 13.58, по пятницам, субботам и воскресеньям и отменяются по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.
С 10 января НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса ЛУНИНЕЦ – БУХЛИЧИ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 21.40 и прибытием в 23.59, по пятницам, субботам и воскресеньям.
По понедельникам, вторникам, средам и четвергам поезд следует до станции Горынь.
Администрация вокзала станции Лунинец.