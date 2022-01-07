С 10 января назначаются поезда региональных линий эконом-класса (Лунинецкий район)

С 10 января НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса

ЛУНИНЕЦ – БУХЛИЧИ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 11.15 и прибытием в 13.58, по пятницам, субботам и воскресеньям и отменяются по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

С 10 января НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса ЛУНИНЕЦ – БУХЛИЧИ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 21.40 и прибытием в 23.59, по пятницам, субботам и воскресеньям.

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам поезд следует до станции Горынь.

Администрация вокзала станции Лунинец.