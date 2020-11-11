С 15 ноября запрещен лов ряпушки европейской

Как сообщил старший государственный инспектор Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Монич, с 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Запрет введен Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 2 декабря 2015 г. № 42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов.

Ряпушка европейская – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. Название одного из них созвучно с белорусским названием ряпушки – «сялява».

С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года данный вид рыбы был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. В настоящее время ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в запретное время нарушителям придется заплатить по 9 базовых величин.