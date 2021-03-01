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С 18 февраля на территории Лунинецкого района произошли 2 пожара

В период с 18 февраля по 1 марта  на территории Лунинецкого района произошли 2 пожара.

18 февраля в 21.33 часов  в ЦОУ Лунинецкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Боровики. В результате пожара повреждено 2 м2 стены, потолочное перекрытие, внутренняя отделка и имущество комнаты закопчены. Пострадавших нет.

Причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, а именно перекал неисправной отопительной печи.

22 февраля в 18.21  в ЦОУ Лунинецкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле в г. Лунинец. Volkswagen Transporter 1993 г.в. находился во дворе жилого дома,  в результате пожара поврежден моторный отсек, салон автомобиля, лакокрасочное покрытие кузова.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается

МЧС напоминает: быть внимательными и осторожными с огнем, не допускать игр детей со спичками и зажигалками, быть внимательными к печному отоплению (не допускать перекала печи, не оставлять топящеюся печь без присмотра, не применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печи) и электроприборам, при пожаре и других чрезвычайных ситуациях звонить по телефонам службы спасения 101 или 112.

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L N

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