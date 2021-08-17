Новости района
С 23 августа частично изменяется расписание поездов по станции Лунинец
По информации Белорусской железной дороги, в связи с приведением размеров движения поездов региональных линий эконом-класса в соответствие с фактическим спросом на перевозку с 23 августа вносятся изменения в расписание поездов на некоторых участках, в том числе Лунинец – Бухличи и Лунинец – Житковичи.
Теперь поезд № 6221/6220 Лунинец – Бухличи – Лунинец, отправлением в 21.40 и прибытием в 23.59 по пятницам, субботам и воскресеньям, будет курсировать только по пятницам и воскресеньям. В субботу поезда не будет. С понедельника по четверг он, как и прежде, будет ездить до станции Горынь.
Поезд № 6226/6227 Лунинец – Житковичи – Лунинец, отправлением в 9.37 и прибытием в 13.50, будет следовать до станции Микашевичи.
С 23 по 26 августа вносятся коррективы в расписание и в связи с проводимыми работами. Так будьте внимательны к планированию поездок в сторону Житкович и Бреста, так как там частично изменяются маршруты и дальность поездки.
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заблаговременно планировать свои поездки с учётом измененного графика движения поездов региональных линий эконом класса.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать по телефону Контакт-центра 105.