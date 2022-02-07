С аукциона продают ремонтно-механические мастерские Лунинецкой ПМК-19

Брестский филиал РУП “Институт недвижимости и оценки” извещает о проведении повторного открытого аукциона

Предмет торгов – Лот: изолированное помещение с инвентарным номером 150/D-11593 (наименование: ремонтно-механические мастерские; назначение: помещение транспортного назначения), площадью 669,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Линейная, 23-2.

Составные части и принадлежности: пристройка, забор железобетонный из ажурных плит, забор железобетонный из ажурных плит, забор из железобетонных плит, ворота металлические, асфальтобетонное покрытие, бетонные открытые площадки, бетонные открытые площадки, бетонные открытые площадки

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 200 226,80 Размер задатка, руб.: 20 022,68

Продавец: УП “Лунинецкая ПМК-19”, 225644 Брестская обл., г. Лунинец, ул. Линейная, 23, т/ф 801647 61948.

Организатор торгов: Брестский филиал РУП “Институт недвижимости и оценки”, 224005 г. Брест, ул. Наганова, 10-329, т/ф 80162 40 87 01.

Р/сч для перечисления задатка: р/с BY32BAPB30127866600100000000, в ОАО «Белагропромбанк» ЦБУ №116 в г. Брест, РД по Брестской области, код банка BAPBBY2X, УНП 201028245. Срок внесения задатка: не позднее 21 февраля 2022 г. Задаток вносится на расчетный счет Организатора торгов. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже имущества “Лунинецкая ПМК-19”.

Условия продажи: без условий.

Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20% от стоимости продажи объекта, а также в течение 3 рабочих дней со дня аукциона возмещает фактические затраты на организацию и проведение аукциона, включающие вознаграждение Организатору аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 21 февраля 2022 г. до 17.00.

Срок возможного отказа от проведения торгов: не позднее чем за 3 календарных дня до наступления даты проведения аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Условия оплаты: согласно заключенного договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона: согласно “Положения о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отедельных объектов, находящихся в государственной собственности”, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609.

Аукцион состоится 22 февраля 2022 г. в 14.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, правила проведения аукциона и иная информация содержатся на сайте организатора аукциона www.ocenkabrest.by, также можно узнать по телефонам 8-(0162)-40-87-01, 40-87-02

Для участия в аукционе необходимо предоставить: