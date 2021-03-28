С традиционным весенним объездом Лунинетчину посетил начальник Барановичского отделения БелЖД Валерий Веренич.

Программа рабочей поездки была очень насыщенной, а среди серьезных производственных вопросов – приятные, трогательные моменты. Руководитель отделения вместе с профсоюзными лидерами и представителями ветеранских организаций железной дороги тепло и сердечно поздравил с 90-летним юбилеем жительницу деревни Лутовень Раису Каплич, которая посвятила более 40 лет своей жизни стальным магистралям.