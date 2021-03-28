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С традиционным весенним объездом Лунинетчину посетил начальник Барановичского отделения БелЖД Валерий Веренич.

Р.Т. Каплич поздравляет Валерий Веренич

Программа рабочей поездки была очень насыщенной, а среди серьезных производственных вопросов –  приятные, трогательные моменты. Руководитель отделения вместе с профсоюзными лидерами и представителями ветеранских организаций железной дороги тепло и сердечно поздравил с 90-летним юбилеем жительницу деревни Лутовень Раису Каплич, которая посвятила более 40 лет своей жизни стальным магистралям.

Раиса Каплич
Иосиф Романовский
Мария Клевжиц, Вера Балук и Сергей Чепелов
Продуктовый набор вручает Александр Шиш
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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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