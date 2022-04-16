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«Сад Надежды» посадили в Лунинецком районе

16.04.2022
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Прошла районная акция по закладке фруктово-ягодных насаждений «Дерево Жизни» в рамках республиканской благотворительной акции «Сад Надежды»

В закладке сада приняли участие руководители учреждений общего среднего образования Лунинецкого района, первый секретарь районного комитета РОО «БРСМ» – Ольга Ивановна Арабей, председатель Лунинецкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки – Нелли Анатольевна Рафалович, заместитель начальника отдела по образованию Лунинецкого райисполкома – Елена Николаевна Кузьмич, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию – Борис Николаевич Обровец.

На территории ГУО «Велутская средняя школа» высажено 35 саженцев яблонь🌳 и 100 кустов малины🌱 на площади 0,03 га. Кусты малины предоставил руководитель фермерского хозяйства «Чирец»🧑‍🌾 –Леонид Петрович Чирец.

Яблоневый сад – это символ надежды, символ нашей цветущей Беларуси❤️🇧🇾

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