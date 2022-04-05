Самому младшему из расстрелянных было 6 месяцев. Новый факт уничтожения хутора с его жителями установила прокуратура Лунинецкого района

Прокурор Лунинецкого района Юрий Прокопчук выступил перед учащимися старших классов среднеобразовательных учреждений районного центра в ГУО «Центр детского творчества г.Лунинца». Цель – рассказать о ходе расследования уголовного дела о геноциде жителей БССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, а также о новых фактах злодеяний, установленных в ходе работы прокуратуры района.

«Наша встреча – часть масштабной работы по информированию населения о результатах расследования уголовного дела о геноциде. Многочисленные факты массового уничтожения нацистскими преступниками и коллаборационистами нашего гражданского населения, а также создания мест принудительного содержания людей, где для них были невыносимые условия, где истребили огромное число мирных граждан, должны стать широко известны», – пояснил прокурор.

Школьникам продемонстрировали видеорепортаж с участием Генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа «Геноцид белорусского народа: история и последствия».

Юрий Прокопчук отметил, что несмотря на очевидность злодеяний в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников, совершавших преступления на территории БССР. Безнаказанными остались и отдельные пособники фашистов. Именно потому одной из задач прокуратуры сейчас является установление преступников и привлечение их к ответственности.

«Расследуя геноцид белорусского народа, мы несомненно отдаем дань памяти погибшим и безвинно уничтоженным гражданам Беларуси. Одновременно своей работой обеспечиваем действие принципа неотвратимости ответственности, а также реализуем посыл «Никогда больше!», – сказал прокурор.

Он также акцентировал внимание на выявлении новых фактов геноцида белорусского народа по всей стране. Сообщил о 26 ранее неизвестных местах уничтожения мирных граждан в Брестской области.

«Уже сейчас очевидно, что зверств нацистов и их пособников совершено значительно больше, чем указано в официальных документах. Устанавливаются неизвестные места захоронений, принудительного содержания и сожжения деревень, о чем создана специальная онлайн-карта. Любого нормального человека шокирует количество уничтоженных огнем населенных пунктов Беларуси. Например, прокуратура Лунинецкого района при общении с жителями одного из сельских населенных пунктов установила хутор в лесном массиве в 5 километрах северо-западнее от деревни Галый Бор. Там 16 марта 1943 года фашисты расстреляли и сожгли 14 человек, в том числе ребенка, которому было лишь 6 месяцев. После войны местные жители поставили на месте расстрела крест. Ранее оно не было включено ни в один вид учета. Не была известна и сама история. Сейчас же мы можем увековечить память безвинно погибших людей», – отметил Юрий Прокопчук.

В завершении встречи прокурор ответил на вопросы молодых людей.

Фото: прокуратура Лунинецкого района

Служба информации прокуратуры Лунинецкого района