Семейный проект «Властелин села» стартовал в Лунинецком районе

15 мая в Международный день семьи на Лунинетчине дан старт республиканскому семейному сельскохозяйственному проекту «Властелин села».

Лунинецкая районная организация ОО «БРСМ» приглашает к участию в проекте молодые семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до 31 года и является членом ОО «БРСМ», проживающие и работающие в сельской местности более 3-х лет, ведущие личное подсобное хозяйство. Супруги могут работать в разных отраслях деятельности. Приглашаются к участию также и индивидуальные предприниматели, ведущие собственное фермерское хозяйство.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села» состоит из трех этапов. Районный пройдет 12 июня в аг. Полесский.

Заявки на участие в проекте можно подать в районный комитет ОО «БРСМ» до 4 июня 2021 года.

Чтобы стать участником регионального тура необходимо обратиться в районный комитет ОО «БРСМ» (г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 511 пн-пт с 08.00 по 17.00, lrk_brsm@mail.ru) либо заполнить анкету онлайн (VK «Молодёжь Лунинетчины»), быть активными и готовыми показать способности своей семьи в сельскохозяйственных и творческих состязаниях.

Победители районных этапов примут участие в областном конкурсе, в ходе которого определится победитель, который представит Брестчину в финале проекта.