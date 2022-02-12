Сенатор и депутат проведут приёмы граждан и “прямые телефонные линии” в Лунинце

14 февраля с 9.00 до 11.00 часов «прямую телефонную линию», а также с 11.00 до 12.00 часов в здании Лунинецкого райисполкома (каб. 312) личный прием граждан и представителей юридических лиц проводит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Насеня Анатолий Васильевич.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 23038.

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16 февраля с 14.00 до 16.00 часов в филиале ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозавод (г.Лунинец, ул.Октябрьская, д.20) проведет встречу с трудовым коллективом, личный прием граждан и представителей юридических лиц член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Протосовицкий Григорий Васильевич.

Предварительная запись по телефону (801647) 23038 с 8.00 до 12.00 часов.