«Серая» зарплата и её последствия (Лунинецкий район)

Каждый работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату зарплаты за исполненную работу. Под «серой», «черной» или зарплатой в «конверте» понимают формы оплаты труда работников, операции по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования.

Получение зарплаты в «конверте» влечет, например, для работника недостаточную расчетную платежеспособность при обращении в банк за кредитом, отсутствие социальных гарантий в связи с временной нетрудоспособностью или низкий размер пенсии в будущем. Поскольку отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь с зарплаты в «конверте» не уплачиваются. Это негативно отражается на благосостоянии других граждан. При проведении контрольно- аналитических мероприятий порой должностные лица ФСЗН сталкиваются с тем, что работники даже не догадываются о том, что вовлечены в «серые» зарплатные схемы. С ними заключают договор, в соответствии с которым они выполняют свои функции в течение определенного количества часов, расписываются в ведомости о получении денежных средств. А когда приходит время оформлять пенсию, выясняется, что в ФСЗН либо отсутствуют сведения об их работе, либо указанный нанимателем размер заработанной платы, исходя из которого уплачивались страховые взносы, гораздо ниже фактического. Как результат, ущемляются пенсионные права работника.

Безусловно, чтобы искоренить «серые» выплаты как явление, необходимо также совершенствовать законодательство, стимулировать граждан к законопослушному поведению.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 года №112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» усилена ответственность нанимателей за выплату зарплаты в «конвертах» и с 19 июня 2021 года введена уголовная статья. Уголовная ответственность предусмотрена исключительно за доказанные умышленные действия, связанные с неуплатой обязательных взносов, при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает:

– крупный размер – 2,5 тысяч базовых величин;

– особо крупный размер – 5 тысяч базовых величин.

Напоминаем, что должностные лица, которые начисляют обязательные страховые взносы на все выплаты работающим в соответствие с законодательством, но не перечисляют их в бюджет фонда в установленные сроки, несут административную ответственность.

Инна Трухнова, заместитель начальника отдела ФСЗН