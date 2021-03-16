Серийного вора задержали в Микашевичах

В Микашевичах сотрудники Лунинецкого РОВД задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек родом из Микашевич, но в последнее время жил и официально работал в Минске. Оперативники установили, что преступную деятельность задержанный начал в ноябре 2019 года с кражи в церкви. Тогда он взломал тыльную дверь в храм и вынес оттуда более полутора тысяч рублей. В течение прошлого года мужчина еще дважды проникал в ту же церковь.

Затем фигурант затаился. Снова принялся за старое в прошлом месяце, приехав из столицы домой на выходные. 14 февраля проник в небольшое кафе. Из кассы взял 80 рублей и банковскую карту с пин-кодом, с которой снял еще 10 рублей. В марте мужчина зачастил с преступным промыслом: в ночь с 8 на 9 вынес из частного магазина более 300 рублей, а с 10 на 11 из аптеки 20 рублей, 5 шоколадных батончиков и набор элитного алкоголя, принадлежащий владельцу аптеки.

В ночь задержания подозреваемый проник в парикмахерскую, в которой не оказалось денег, и в уличный киоск, где нашел 700 рублей. Милиционеры задержали его с поличным.

Мужчина выбирал объекты, на которых не было сигнализации и камер видеонаблюдения, а входные двери установлены из ПВХ. Он вырезал нижнюю пластиковую створку и через это отверстие пролазил внутрь.

Возбуждено несколько уголовных дел за кражи.