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Учащиеся Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского вернулись с наградами из НДООЦ “Зубренок”

Минувший год принес сестрам Михайлине и Златиславе Хвесюк из Микашевич немало побед в различных конкурсах и фестивалях. Своего рода итоговой чертой же стало успешное выступление девочек на  XVII республиканском конкурсе вокального творчества в рамках республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси».

Юным певицам из города гранитодобытчиков, которые представляли на творческом состязании Микашевичскую гимназию им. В.И. Недведского, пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Национальный образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» стал на время концертной площадкой для детей, которые съехались из разных уголков Беларуси. Во время конкурса они исполнили 67 номеров в  номинациях «Сольное эстрадное пение», «Эстрадные вокальные коллективы», «Сольное народное пение», «Народные вокальные коллективы». Кроме того, выступления участников могли увидеть все желающие: они транслировались в прямом эфире социальной сети Instagram. Итоги республиканского конкурса вокального творчества объявили 1 января 2021 года. Среди победителей – Михайлина Хвесюк, которая стала лучшей среди эстрадных солистов в возрастной категории 12-14 лет. Ее же младшая сестричка Златислава отмечена специальным дипломом «За  творческую индивидуальность». Заслуженные награды талантливым ученицам недавно вручил директор Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского Сергей Высоцкий.

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Наталья Лялюк

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