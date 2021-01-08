Учащиеся Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского вернулись с наградами из НДООЦ “Зубренок”

Минувший год принес сестрам Михайлине и Златиславе Хвесюк из Микашевич немало побед в различных конкурсах и фестивалях. Своего рода итоговой чертой же стало успешное выступление девочек на XVII республиканском конкурсе вокального творчества в рамках республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси».

Юным певицам из города гранитодобытчиков, которые представляли на творческом состязании Микашевичскую гимназию им. В.И. Недведского, пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Национальный образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» стал на время концертной площадкой для детей, которые съехались из разных уголков Беларуси. Во время конкурса они исполнили 67 номеров в номинациях «Сольное эстрадное пение», «Эстрадные вокальные коллективы», «Сольное народное пение», «Народные вокальные коллективы». Кроме того, выступления участников могли увидеть все желающие: они транслировались в прямом эфире социальной сети Instagram. Итоги республиканского конкурса вокального творчества объявили 1 января 2021 года. Среди победителей – Михайлина Хвесюк, которая стала лучшей среди эстрадных солистов в возрастной категории 12-14 лет. Ее же младшая сестричка Златислава отмечена специальным дипломом «За творческую индивидуальность». Заслуженные награды талантливым ученицам недавно вручил директор Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского Сергей Высоцкий.