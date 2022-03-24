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«Школа Активного Гражданина» в учреждениях образования Лунинецкого района

24.03.2022
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Единый информационный час в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» на тему: «Беларусь — страна мира, дружбы и добрососедства» в ГУО «Средняя школа 3 г.Лунинца».

В данном мероприятии принял участие Лунинецкий районный комитет ОО «БРСМ». Главный специалист Людмила Ковалевич выступила перед учащимися.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно подчеркивал: «Наша заслуга в том, что Беларусь остаётся островком мира, спокойствия и порядка».

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