Школьники в гостях у спасателей (Лунинецкий район)

Ученики младших классов Дятловичской средней школы Лунинецкого района посетили пожарную аварийно-спасательную часть №1 г. Лунинца.

Для ребят была проведена экскурсия по пожарной части, продемонстрирована стоящая на вооружении техника и аварийно-спасательный инструмент. Желающие смогли почувствовать себя в роли спасателя-пожарного, примерить боевую одежду и посидеть в кабине пожарного автомобиля.

Инспектор инспекции надзора и профилактики Владислав Казак подробно рассказал о деятельности спасателей, вместе с ребятами повторил правильные действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Также ребята побывали в центре оперативного управления, познакомились с диспетчером и вспомнили, как правильно вызывать службу спасения по мобильному телефону.

Самые активные ребята получили в подарок от спасателей яркие и красочные книжки и раскраски.

Спасатели напоминают, что проблема детской шалости с огнем стоит очень остро. Уважаемые родители! Для того, чтобы избежать таких чрезвычайных ситуаций, будьте всегда примером для своих детей во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности. Прячьте от детей спички, зажигалки. Уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При его обнаружении пожара ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, а также сообщить о пожаре взрослым или в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.

mchs.gov.by