Школьные автобусы на Лунинетчине требуют “доработок”

15 школьных автобусов осуществляют подвоз учащихся из удаленных деревень в учреждения образования района.

Транспортные средства, их техническое состояние и оснащенность находятся под самым пристальным вниманием и должны соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”. В отличие от обычного пассажирского автобуса школьный со всех сторон должен иметь надписи «Дети», вход в автобус оснащается выдвигающейся дополнительной ступенькой для самых маленьких, в салоне все сидения обращены в сторону движения и оборудованы ремнями безопасности, в каждом ряду – сигнальная кнопка «Просьба об остановке».

В канун нового учебного года сотрудники регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области провели рейды по проверке школьных автобусов.

В Лунинецком районе вся такая техника находится в ведении центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций, за их состояние отвечает инженер-механик Анастасия Ильючик.

Рейды показали, что не все школьные автобусы соответствуют предъявляемым требованиям. Выявленные недостатки, сроки их устранение обсуждены в ходе проведения «круглого стола».

Николай Степанюк, начальник регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области.