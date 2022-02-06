Сигнал SOS с Тихой улицы в Лунинце

На улице Тихой на окраине Лунинца в доме №37 живет пенсионер Василий Шмат. Несколько лет назад он обращался в редакцию газеты «ЛН» с просьбой помочь разрешить проблему подтопления его участка в период дождей и весеннего паводка. Тогда удалось «загнать» воду в мелиоративные каналы. Но сейчас за окном зима, а его дом и участок в воде…

– Я снова рассчитываю на вашу помощь, – с тревогой в голосе говорит Василий Васильевич. – Еще перед Рождеством вода стала прибывать. Она вышла из берегов мелиоративных каналов и залила все поля в округе и близлежащие участки, в том числе и тот, где находится мой дом. Грустно наблюдать, как сад вымокает, фундамент разрушается, да и в комнатах постоянная сырость… Позвонил на «прямую линию» в райисполком. Меня внимательно выслушал заместитель председателя Александр Савина и приехал в тот же день, чтобы на месте изучить ситуацию. Я очень ему благодарен за такую оперативность и внимательность. Надеюсь, вода вскоре уйдет и проблема будет разрешена…

По словам Александра Ивановича, из-за январских дождей действительно некоторые низинные участки оказались подтопленными. В районе улицы Тихая мелиоративные каналы в данный момент переполнены. Но в ближайшие дни благодаря тому, что уже включили два насоса, проблема будет решена.

К сожалению, затапливаемые участки в городе, да и в сельской местности у нас существуют. Особенно обостряется ситуация весной. Пока люди ждут наступления сухой и жаркой погоды, чтобы земля по своей влажности приобрела нужную кондицию для посадки того же картофеля, уходит время посадки. Сколько сил и денег тратят некоторые жители, чтобы поднять свой участок выше, самостоятельно делают дренаж! А сколько нервов и здоровья! Но не всегда и не все зависит от хозяев. Печально, когда мелиоративные каналы, предназначенные для регулирования водного стока, не справляются с задачами. Разумеется, не сами по себе, а потому, что кто-то где-то не заметил вовремя… Нужен систематизированный подход не к конкретно взятому участку, а к мелиоративной системе в целом – своевременно включать насосы, чтобы собирать весь сток поверхностных вод с территории, не допуская затопления улиц, пониженных мест и жилых домов.

Елена Шандаревская.