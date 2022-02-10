“Сила Основного Закона”. Интеллектуальный квиз в Лунинце

На базе УО “Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства” прошёл интеллектуальный квиз “Сила Основного Закона”.

Участниками мероприятия стали четыре команды: Старт, Спутник, Бригада Манголов, Кипиш. Первое место заняла команда «Кипиш» – 20 баллов из 25. Победителей наградили дипломом и сладким подарком от Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ». Также в рамках мероприятия прошло обсуждение изменений и дополнений Конституции и важность предстоящего республиканского референдум по этому вопросу.