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“Сила Основного Закона”. Интеллектуальный квиз в Лунинце

10.02.2022
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На базе УО “Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства” прошёл интеллектуальный квиз “Сила Основного Закона”.

Участниками мероприятия стали четыре команды: Старт, Спутник, Бригада Манголов, Кипиш. Первое место заняла команда «Кипиш» – 20 баллов из 25. Победителей наградили дипломом и сладким подарком от Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ». Также в рамках мероприятия прошло обсуждение изменений и дополнений Конституции и важность предстоящего республиканского референдум по этому вопросу.

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