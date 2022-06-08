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Синоптики обещают до конца рабочей недели жару в Лунинецком районе

08.06.2022
65

Погода в Лунинецком районе

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
08 июня 2022 (ср)
утро
+17..+26
weather iconПеременная облачность
3 — 5 (7)
Ю
1 013
падает
20 — 27
0
 
день
+26..+27
weather iconЯсно
5 (7)
Ю
1 011
падает
13 — 17
0
 
вечер
+18..+26
weather iconЯсно
3 — 4 (6)
Ю-В
1 010
не измен.
9 — 17
0
 
09 июня 2022 (чт)
ночь
+14..+17
weather iconЯсно
3 (6)
Ю-В
1 011
не измен.
2 — 11
0
 
утро
+18..+28
weather iconЯсно
3 — 5 (6)
Ю-В
1 010
не измен.
2 — 4
0
 
день
+26..+29
weather iconОблачно
3 — 5 (7)
Ю
1 011
растёт
1 — 9
0
 
вечер
+18..+26
weather iconОблачно
3 — 4 (8)
Ю
1 013
растёт
8 — 34
0
 
10 июня 2022 (пт)
ночь
+17..+18
weather iconОблачно
2 — 3
Ю-В
1 015
растёт
28 — 97
0
 
утро
+18..+26
weather iconОблачно
2
Ю-В
1 017
растёт
16 — 91
0
 
день
+27..+28
weather iconМалооблачно
2
В
1 017
падает
21 — 28
0
 
вечер
+23
weather iconМалооблачно
2
С-З
1 016
не измен.
58
0
 
11 июня 2022 (сб)
ночь
+18
weather iconМалооблачно
0
Ю
1 016
не измен.
75
0
 
утро
+20
weather iconКратковременные осадки
2
З
1 016
не измен.
93
0.7
 
день
+21
weather iconКратковременные осадки
5
С-З
1 016
не измен.
83
4.6
 
вечер
+18
weather iconКратковременные осадки
2
С-В
1 016
не измен.
79
3.8
 
12 июня 2022 (вс)
ночь
+15
weather iconКратковременные осадки
2
С-З
1 016
не измен.
93
0.5
 
утро
+19
weather iconМалооблачно
4 (6)
С
1 015
падает
95
0
 
день
+24
weather iconКратковременные осадки
5 (6)
С
1 015
не измен.
70
2.1
 
вечер
+19
weather iconКратковременные осадки
4 (8)
С
1 015
не измен.
77
2
 
13 июня 2022 (пн)
ночь
+15
weather iconКратковременные осадки
4 (10)
С-З
1 016
растёт
84
0.3
 
утро
+18
weather iconЯсно
4 (6)
С
1 016
не измен.
83
0
 
день
+23
weather iconЯсно
3
С
1 014
падает
20
0

По информации pogoda.by

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