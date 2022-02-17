Синоптики предупреждают: 18-19 февраля сохранится сильный ветер

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18-19 февраля из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 18 февраля, будет облачно с прояснениями. Над большей частью страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, местами, а по западу во многих районах, – до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до

В субботу, 19 февраля, ночью во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, утром и днем – до 17-24 м/с, в юго-западных районах местами порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.