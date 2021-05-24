СКМ «Внимание – дети!» стартует в Лунинецком районе. Включаем ближний свет фар

С 25 мая по 5 июня пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Главная цель – предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения.

Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Водителям необходимо быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин.

В течение последней последней учебной недели сотрудники Госавтоинспекции также посетят учреждения образования и напомнят несовершеннолетним основные правила безопасного поведения на дороге.

Анализ аварийности с участием детей свидетельствует о том, что основными причинами ДТП являются неумение правильно оценивать дорожную обстановку, незнание мер обеспечения безопасного движения и нежелание выполнять правила.