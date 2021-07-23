Сколько малышей родилось в первом полугодии?

За январь-июнь количество регистраций новорожденных составило 262. Мальчиков было 135, а девочек-127. В большинстве случаев родителями являлись наши соотечественники. Однако среди новоиспеченных мам и пап встречались граждане Украины, Молдовы и России.

Первенцу порадовались в 67 семьях. 94 малыша уже имели старших братика или сестренку. На льготы для многодетных (напомню, что ими считаются семьи с тремя детьми) теперь могут рассчитывать 68 земляков. В категорию потенциальных претенденток на орден Матери попали 17 женщин, родивших уже четверо. Реальный шанс быть удостоенной такой высокой награды появился в 11 землячек, ставших мамами в пятый раз. Шестой ребенок родился в трех семьях, а седьмой – в одной. Еще одна мама родила сразу двойню!

Самыми распространенными именами являются: у мальчиков – Максим (его выбрали для 10 малышей), Даниил и Михаил (каждое – по 7), Иван, Матвей и Никита (каждый – по 6); у девочек – Александра, Анастасия, Виктория, Дарья, Полина и София (по 6). Если говорить о необычных, то встречались только девичьи – Есфирь, Лина, Эльмира.

Что касается браков, то в первом полугодии года их зарегистрировано 127. Самой молодой невесте исполнилось всего 16, наиболее старшей – 60. В роли женихов побывали 18-летний юноша и 70-летний пенсионер. Средний возраст тех, кто соединяет союз любящих сердец, колеблется от 29–ти – у землячек до 31-го – у земляков.

Светлана ЯРОЦКАЯ, начальник отдела ЗАГС райисполкома.