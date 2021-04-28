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Скончался подросток, совершивший самосожжение в Лунинецком районе – СК

17-летний подросток, обливший себя неизвестной жидкостью, а в дальнейшем совершивший самосожжение, 27 апреля от полученных телесных повреждений скончался в учреждении здравоохранения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 145 (доведение до самоубийства) УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи допрашивают всех возможных свидетелей, назначен ряд необходимых экспертных исследований.

Как сообщалось ранее, несчастный случай произошел 23 апреля в агрогородке Полесский. Подросток в заброшенном здании облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Услышав его крики, односельчане пришли на помощь, вызвали скорую медицинскую помощь.

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L N

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