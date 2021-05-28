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Слет юных спасателей-пожарных прошел в Лунинецком районе

Районный слет-конкурс учащихся учреждений общего среднего образования по факультативному курсу «Безопасность жизнедеятельности» прошел на Лунинетчине.

Ребята из 6 команд проявили свои знания и навыки в ходе боевого развертывания. Юные спасатели презентовали палаточный городок, решали тестирование по основам безопасности жизнедеятельности, а также ситуационные задачи по оказанию первой помощи, участвовали в спортивном ориентировании.

В итоге напряженной борьбы победу одержали ребята из Полесской средней школы. Учащиеся  представят Лунинецкий район на областном слете юных спасателей-пожарных.

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L N

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