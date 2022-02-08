Снижение количества преступлений в Лунинецком районе

Успех в деятельности правоохранительных органов во многом зависит от профессионализма сотрудников и их отношения к людям. По итогам оперативно-служебной и оперативно-розыскной деятельности за 2021 год районный отдел внутренних дел в своей категории признан лучшим в Брестской области. Об этом и не только рассказал в интервью начальник РОВД Виталий Рылач:

– Прошедший 2021 год был для отдела годом напряженной работы. Несмотря на высокую загруженность, удалось добиться положительных результатов по ряду направлений служебной деятельности. Оперативная обстановка в районе в целом остается стабильной.

Удалось снизить количество преступлений по всем линиям служб на 22,8 процента (с 553 до 427), по линии уголовного розыска на 11,4 процента (с 264 до 234). Более чем на половину меньше зарегистрировано противоправных фактов в сфере высоких технологий. На 43,4% меньше правонарушений было совершено лицами с нераскрытой и непогашенной судимостью. В то же время проблема пьянства остается актуальной. Пьяные граждане причастны к 92 преступлениям. Алкоголь стал причиной большинства преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе и особо тяжких. Поэтому профилактические мероприятия должны стать основой работы милиции общественной безопасности в этом году.

Приятно отметить, что снизилось количество преступлений, совершенных подростками – с 12 до 8. А инспекция по делам несовершеннолетних, которую возглавляет Вадим Корженевич, признана лучшей, причем, в третий раз за последние 5 лет. Хороших показателей добилось отделение по борьбе с экономическими преступлениями. Выявлено 14 преступлений, 7 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. Радует, что такая результативность принесла ОБЭПу второе место в области среди всех аналогичных подразделений Брестчины, как и ИДН. Также лучшей в своей профессиональной деятельности стала главный бухгалтер РОВД Ольга Поткас. В целом, хочу выразить слова благодарности всем за плодотворный труд, который помог достигнуть высоких результатов в оперативно-служебной деятельности РОВД.

– А что скажете про обеспечение дорожной безопасности и снижение аварийности на дорогах района?

– В 2021-м году зарегистрировано 13 учетных ДТП, что на 5 меньше, чем в предыдущем, на половину уменьшилось и число погибших в авариях, не допущено происшествий с участием детей. Реже совершались ДТП, виновниками которых становились пьяные водители. Таких было 3, ранее – 5. На это повлияла не только профилактическая работа, но ужесточение законодательства в отношении нетрезвых граждан за рулем.

– Какие наиболее острые вопросы приходится решать РОВД сегодня?

– Большая часть преступлений приходится на кражи, причем всех видов. Они совершаются, как правило, лицами ранее судимыми, которые освобождены из мест лишения, не желают трудоустраиваться и ищут легкой наживы. На фоне снижения общей преступности на территории района отмечается рост краж – со 144 до 152, в том числе из жилищ.

Мы продолжаем работать в данном направлении, акцентируя внимание на профилактике преступлений посредством проведения активной разъяснительной работы среди граждан.

– А как профилактируете преступления в сфере семейно-бытовых отношений?

– Не секрет, что все начинается с мелких скандалов в семье на почве алкоголя, ревности и по другим причинам. В РОВД ежедневно поступают такие сообщения. Хочу вас заверить, что ни одно из них не остается без детального внимания стражей порядка. Семейных агрессоров изолируем до судебного рассмотрения, с жертвами домашнего насилия проводим работу, пытаемся оказать всяческую помощь, работаем во взаимодействии с иными заинтересованными службами.

Если говорить о несовершеннолетних, то о фактах семейного неблагополучия, насилия мы сразу сообщаем субъектам профилактики, делаем все возможное, чтобы обеспечить ребенку безопасные условия пребывания.

– Какие задачи ставите на перспективу?

– В настоящее время задан вектор на полноту и качество реагирования на сообщения и заявления, поступающие от населения. Акцент делаем на работу с обращениями граждан, развитие кадрового потенциала. От каждого сотрудника отдела жду проявления наилучших деловых, профессиональных и человеческих качеств.

Как всегда, будем концентрировать свою деятельность на профилактике правонарушений и преступлений. Если же факт преступления установлен – приложим максимум усилий, чтобы привлечь виновного к ответственности.

Беседовала Елена ДАНИЛОВИЧ.