Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки прошли в Лунинце

В тире СШ №2 г. Лунинца прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках месячника патриотического воспитания, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и создания ДОСААФ.

В борьбу за награды в личном и командном первенстве вступили представители 7 учреждений образования. Первое место заняли учащиеся политехнического колледжа. Специальной награды удостоен тренер этой команды Сергей Зылевич. Второе место – у СШ №2 г. Лунинца, третье – Дворецкой СШ.

У девушек лучший результат показала Диана Куцаева (политехнический колледж). Серебряным призером стала Анастасия Зыщик из Дворецкой СШ, бронзовым – Витокрия Савич из команды хозяев.

У юношей лучшую точность продемонстрировал воспитанник СШ №2 г. Лунинца Илья Давидюк, Второе место занял Виталий Дашкевич из политехнического коледжа. Дипломом третьей степени отмечен Никита Дедин из Дворецкой СШ.