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Состоялось заседание президиума совета районного объединения профсоюзов

В малом зале райисполкома состоялось расширенное заседание президиума совета районного объединения профсоюзов.

Доверительный диалог с его участниками построила заместитель председателя Брестского областного объединения профсоюзов Елена Гурина. Гостья искренне поблагодарила коллег за работу, которую они проводят на местах.

Нам действительно есть, чем гордиться, – подчеркивала Елена Анатольевна. – Только с начала года в области появилось 147 новых первичных организаций – самый лучший показатель в республике! Мы много чему уделяем внимание, но вас я попрошу быть еще более настойчивыми, пробивными, так сказать, действовать на опережение.

Среди вопросов, которые обсудили участники президиума, была работа по охране труда, оздоровлению, развитию туризма и др.

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L N

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