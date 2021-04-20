Состоялось заседание президиума совета районного объединения профсоюзов

В малом зале райисполкома состоялось расширенное заседание президиума совета районного объединения профсоюзов.

Доверительный диалог с его участниками построила заместитель председателя Брестского областного объединения профсоюзов Елена Гурина. Гостья искренне поблагодарила коллег за работу, которую они проводят на местах.

Нам действительно есть, чем гордиться, – подчеркивала Елена Анатольевна. – Только с начала года в области появилось 147 новых первичных организаций – самый лучший показатель в республике! Мы много чему уделяем внимание, но вас я попрошу быть еще более настойчивыми, пробивными, так сказать, действовать на опережение.