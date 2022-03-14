Состоялся районный турнир по шахматам (Лунинецкий район)

В воскресенье, 13 марта, в Лунинецком городском Доме культуры состоялся районный турнир по шахматам.

Первое место заняла команда Лунинецкой дистанции пути. Второе — команда «Ферзь-1»; третье — команда «Ферзь-2» представители народного шахматно-шашечного клуба «Ферзь» (Лунинецкого райисполкома, ГДК и др.).

Народный шахматно-шашечный клуб «Ферзь» работает каждую субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов для всех желающих любителей шахмат и шашек.