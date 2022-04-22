Состояние дел на рынке труда Лунинецкого района

С 1 января по 31 марта 2021 года в отдел по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома обратился 161 человек, из которых 92 получили статус безработного.

Трудоустроено на предприятия, в учреждения и организации района 147 человек, в том числе 81 безработный.

На 01.04.2022 г. на учете в управлении состояло 53 безработных, нанимателями было заявлено 529 вакансий (актуальные вакансии размещаются на сайте Брестского облисполкома http://komtsz.brest.by/, на информационных стендах отдела по занятости населения).

Уровень безработицы к экономически активному населению на 01.04.2022 года составил 0,2 %, коэффициент напряженности – 0,1.

Трудоустроено 23 безработных, нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости.

В целях удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах на профессиональное обучение (переобучение) направлено 6 человек.

Временной трудовой занятостью в свободное от учебы время обеспечены 8 подростков из числа учащейся молодежи.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 26 безработных.

Трудоустроено на работу 13 человек из числа родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.

Получили финансовую поддержку в виде субсидии из средств Фонда социальной защиты на организацию предпринимательской деятельности 2 безработных.

Социальную поддержку в виде пособия по безработице, стипендии и материальной помощи на период активного поиска работы получили 127 граждан.

По информации отдела по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома