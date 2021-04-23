Состояние пострадавшего в Лунинецком районе подростка оценивают как тяжелое

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения 17-летним школьником ожогов, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Как сообщалось, несчастный случай произошел сегодня в агрогородке Полесский. По предварительной информации, подросток в заброшенном здании облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Услышав его крики, односельчане пришли ему на помощь, вызвали скорую медицинскую помощь.

“Юноша находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое, – сказал Дмитрий Иванюк. – Выясняются причины поступка парня. Назначена судебно-медицинская экспертиза”.