Сотни жителей Микашевич участвовали в городском субботнике

Объемы «генеральной уборки» улиц и дворов определила специальная группа горисполкома. Коллективы предприятий, организаций и учреждений, представители жилищных и гаражных кооперативов привели в порядок не только собственные и прилегающие территории. В этот день многие горожане взялись за грабли и метлы, чтобы очистить от мусора, сухой листвы, веток и растительности лесопосадки, скверы и другие объекты благоустройства, а также привели в порядок после зимы воинские и братские могилы. Например, во время субботника местные депутаты, работники РУПП «Гранит» и ОАО «Спецжелезобетон» навели чистоту в леспопарке. Массово вышли на уборку сквера между улицами Ф. Скорины и Строителей педагоги и технические работники СШ №1.

Свой вклад в экологическое благополучие родного города внесли и представители ЦДТ, которые занимались небольшим парком на площади Коржа. Специалисты горисполкома позаботились о порядке на территории мемориала в память массового расстрела евреев во время Великой Отечественной, а милиционеры и сторожа отделения охраны – о прилагающей к нему зеленой «зоне».

Наведение и поддержание порядка на земле — задача не только коммунальников, но и горожан всех возрастов. Поэтому субботник – отличная возможность на деле продемонстрировать свое отношение к родному городу, сделав совместными совместными усилиями Микашевичи чище и краше!

Фото из архива учреждений образования.