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Сотрудники ГАИ отрабатывают автодороги республиканского значения (Лунинецкий район)

27.06.2022
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28 июня сотрудники ГАИ Лунинецкого РОВД на автодорогах республиканского значения проведут профилактические мероприятия под названием «Цени жизнь свою и чужую — не выезжай за сплошную!«,

Сотрудники ГАИ будут осуществлять надзор за безопасностью дорожного движения на наиболее аварийных участках автодорог, разъяснять водителям опасность маневра «обгон», и какие последствия могут наступить в результате не правильного его выполнения!

 

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