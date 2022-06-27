Сотрудники ГАИ отрабатывают автодороги республиканского значения (Лунинецкий район)

28 июня сотрудники ГАИ Лунинецкого РОВД на автодорогах республиканского значения проведут профилактические мероприятия под названием «Цени жизнь свою и чужую — не выезжай за сплошную!«,

Сотрудники ГАИ будут осуществлять надзор за безопасностью дорожного движения на наиболее аварийных участках автодорог, разъяснять водителям опасность маневра «обгон», и какие последствия могут наступить в результате не правильного его выполнения!