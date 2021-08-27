Сотрудники ГАИ проводят отработку республиканских дорог, населенных пунктов и мест массового отдыха граждан

В ходе данных мероприятий с 27 по 30 августа особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений, являющихся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями:

управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, и (или) не имеющих (лишенных) права управления,

нарушение правил обгона, перевозки пассажиров (в первую очередь – детей),

использование ремней безопасности,

а также нарушения ПДД мотоциклистами и уязвимыми участниками дорожного движения (пешеходы, велосипедисты), в особенности, находящимися в нетрезвом состоянии.