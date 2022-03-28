Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира рассказали о своей работе школьникам (Лунинецкий район)

В средней школе № 1 г. Микашевичи Лунинецкого района проведена встреча учащихся с сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В ходе встречи заместитель начальника Монич А.В. рассказал учащимся о времени создания инспекции, о ее основных задачах, а также о видах животных и растений, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь. В ходе беседы, учащиеся узнали о созданных в Республике заповедниках, национальных парках, заказниках и о других охраняемых территориях.

Слушатели узнали о специфике работы государственной инспекции по осуществлению государственного контроля, также были продемонстрированы социальные фильм о животном и растительном мире.

Учащимся было рассказано о основных правилах природопользования и об ответственности при их нарушении.

В завершении встречи школьники задали интересующие их вопросы, на которые получили ответы.