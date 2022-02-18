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Совет Лунинецкого районного объединения профсоюзов подвёл итоги работы

18.02.2022
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Заседание Совета Лунинецкого районного объединения профсоюзов состоялось 18 февраля в городском Доме культуры. В мероприятии приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций района. а также заведующий социально-экономическим отделом Брестского областного объединения профсоюзов Александр Кузьмук, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Владимир Ковалевич. председатель районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Надежда Лозицкая и первый секретарь райкома ОО “БРСМ” Ольга Арабей.

Были подведены итоги работы районного объединения профсоюзов за прошлый год и поставлены задачи на 2022 год. Акцентировалось внимание и на совместной работе с районным исполнительным комитетом, нанимателями и общественными организациями.

Подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

 

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