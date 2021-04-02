Совместная штабная тренировка прошла в Лунинце

Совместная штабная тренировка состоялась под руководством комиссара Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимира Коховца.

Мероприятие прошло в соответствии с Планом подготовки к выполнению задач по предназначению органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск в 2020/2021 учебном году. В тренировке приняли участие офицеры военного комиссариата, представители силовых ведомств обоих районов. Во время занятий они не только повысили уровень знаний, но и рассмотрели предложения по вопросам организации территориальной защиты в регионе, подтвердив их расчетами обоснования.