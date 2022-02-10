Совместное учение «Союзная решимость – 2022». Задействован аэродром Лунинца
На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля пройдет совместное учение «Союзная решимость – 2022», целью которого является пресечение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.
В ходе учения отработке подлежат следующие вопросы:
– усиление участков Государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов;
– поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения;
– ️отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.
Варианты применения Региональной группировки войск (сил) для обеспечения военной безопасности Союзного государства отрабатываются регулярно в ходе совместных учений, результаты которых подтверждают ее готовность к выполнению возложенных задач.
К проверке привлечены часть сил и средств Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также органы военного управления, ряд воинских частей и подразделений Восточного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.
Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.