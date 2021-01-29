Совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в райисполкоме

В малом зале райисполкома прошло совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних во главе с заместителем председателя райисполкома Анатолием Захаркевичем и координационного совета по выполнению Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. №18 “О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях”.

Кроме членов комиссии, на итоговую встречу пригласили представителей прокуратуры, РОВД, медицины, отдела по образованию и общеобразовательных учреждений, профтехколледжей, а также участковых инспекторов инспекции по делам несовершеннолетних, работников предприятий и сельхозорганизаций района, которые отвечают за работу по вышеупомянутому Декрету.

Открывая заседание, Анатолий Михайлович коротко охарактеризовал работу заинтересованных ведомств в данном направлении. Как оказалось, есть тут и положительные, и отрицательные результаты. Найти недостатки, на которые стоит обратить первостепенное внимание, – такую задачу поставили участники встречи.

Ситуацию с подростковой преступностью, соблюдение законности в отношении несовершеннолетних на Лунинетчине проанализировал помощник прокурора Станислав Давидавичус. По его словам, в прошлом году зарегистрировано 12 преступлений, совершенных подростками. Это на одно меньше, чем в 2019 году. В структуре по-прежнему преобладают кражи – их 8. Есть по одному факту угону транспортного средства, кражи путем использования компьютерной техники, хулиганство и причинение телесных повреждений. Наблюдается значительное сокращение количества несовершеннолетних, которые пострадали от преступлений.

В прошлом году в число неблагополучных попали 94 семьи, в которых воспитывается 201 ребенок. 33 ребенка изъяты у родителей, 16 – вернули после исправления ситуации. По состоянию на начало января, в отделе принудительного исполнения находились 118 обязанных лиц, которые должны компенсировать средства, потраченные государством на содержание 124 несовершеннолетних детей. Правда, не все взрослые регулярно погашают задолженность. Зависит это от заработков, а те в свою очередь – от соблюдения трудовой дисциплины, которая у таких работников чаще “хромает”. Тем не менее, средний процент возвращения денег в регионе остановился на отметке 80,1, что выше среднеобластного показателя.