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Еще на одну дворовую автопарковку в Микашевичах станет больше

Современная автопарковка появиться в общем дворе микашевичских многоэтажек по ул. Черняховского 4 и Первомайской, 7,7 и 9. После демонтажа старых элементов благоустройства и перепланировки земельного участка, здесь отсыплют новую и просторную автостоянку, установят дорожные бордюры. А вот асфальтирование парковки запланировано на будущий год. Кроме этого, в ходе обновления двора здесь намечено обустройство других элементов благоустройства.

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Наталья Лялюк

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