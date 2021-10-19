Еще на одну дворовую автопарковку в Микашевичах станет больше

Современная автопарковка появиться в общем дворе микашевичских многоэтажек по ул. Черняховского 4 и Первомайской, 7,7 и 9. После демонтажа старых элементов благоустройства и перепланировки земельного участка, здесь отсыплют новую и просторную автостоянку, установят дорожные бордюры. А вот асфальтирование парковки запланировано на будущий год. Кроме этого, в ходе обновления двора здесь намечено обустройство других элементов благоустройства.