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“Созвездие талантов” собрали в Редигерово

Православные верующие из Редигерово вчера посещали храм Казанской иконы Божией Матери, где прошли праздничные богослужения с освящением яблок и других фруктов.
А в сельском Доме культуры состоялся концерт «Созвездие талантов». Его подготовили и выступили с интересными номерами Елена Янкевич и Светлана Лусевич. Настоящим украшением концерта стали дети. Артисты своим немногочисленным составом предложили насыщенную программу. Звучали песни на белорусском, русском, украинском и английском языках.
Местные «звёздочки» Лиза Ткачук и Дана Данилович уже проявили себя и в районных конкурсах, заняв там 1 и 2 места. Соня Кушнерук тоже не один раз радовала своими выступлениями как в школе, так и в ДК. Поддержали местных артистов гости из Минска Маша и Даша Мойсак, приехавшие в гости в Перуново. Свои таланты показала и гостья из Гомеля Катя Нагорная. Таким образом девочки совместили общение с бабушками и дедушками со своими увлечениями. Очень приятно было смотреть на маленьких артисток и их родных.  Как светятся глаза, когда выступает доченька или внучка, радуя земляков своим талантом! Радость получили и зрители, и певицы. Концерт был весёлым, добрым и патриотическим. Пели песни о Родине, о любви и, конечно, о мире.
Огромное спасибо организаторам и участникам этого праздника. А землякам хотелось бы пожелать не пропускать такие мероприятия, проводимые для нас. Эмоции, полученные там, не заменят никакие телевизионные передачи. Слёзы радости появляются на глазах, когда любуешься такими красивыми и талантливыми звёздочками. А сердце наполняется добром.
С уважением, Галина Данилович.
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