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Спасатели ликвидировали загорание кормоуборочного комбайна в Лунинецком районе

12 апреля в 16.48 поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна CLASS «JAGUAR-890» (2009 г.в.) на территории механического двора КСУП «Межлесское» в агроргородке Межлесье на улице Центральной.

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кормозаготовительный комбайн полностью охвачен огнем, водитель находится на безопасном расстоянии.

В результате загорания повреждены моторный отсек и кабина комбайна. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

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L N

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