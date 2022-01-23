Спасатели проведут республиканскую акцию “Безопасность – в каждый дом!”

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них на территории Лунинецкого района с 24 января по 12 февраля будет проходить республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!». Мероприятия акции пройдут в 3 этапа.

Во время акции также будут использованы и возможности работы в онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры. Занятия, лекции через интернет, адресная рассылка буклетов и корреспонденции, телефонного общения в формате «На связи спасатели…».

Кроме того, в рамках акции пройдет фото и видеоконкурс «Сделай свой дом безопасным!», направленный на приведение в пожаробезопасное состояние домов и квартир, снижение количества пожаров и повышения грамотности в области пожарной безопасности.

(Подробную информацию о конкурсе «Сделай свой дом безопасным!» можно узнать по телефону 8-(01647)-27873)

МЧС напоминает, уважаемые граждане, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Не оставляйте топящиеся печи и электроприборы включенные в сеть без присмотра. Не курите в местах для сна, на балконах и лоджиях. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Будьте осторожны с огнем. Установите в жилых помещениях автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких.