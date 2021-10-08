Новости района

Спасатели совместно с активистами БРСМ оказывают помощь пожилым гражданам

В рамках первого этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами общественной организацией БРСМ и работниками городских и районных исполнительных комитетов оказывают помощь одиноким пожилым гражданам.

Так, учащиеся колледжа сельскохозяйственного производства вместе с сотрудниками МЧС оказали помощь одинокой пожилой жительнице райцентра в наведении порядка на дворовой территории: они аккуратно сложили дрова и убрали двор от сухой растительности.

А в Микашевичах начальник пожарной аварийно-спасательной части №2 Давид Царик и работники городского исполнительного комитета в домовладениях одиноких пожилых граждан установили автономные пожарные извещатели.

Давид Дмитриевич рассказал, как правильно следить за исправным состоянием приборов, пояснил о принципах работы извещателя, оставил каждому инструкции-рекомендации о соблюдении правил пожарной безопасности и ответил на интересующие вопросы.

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