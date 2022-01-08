Спортивные каникулы в Лунинце и Микашевичах

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого районного отдела внутренних дел в рамках проведения профилактической акции «Полезные каникулы» организовали экскурсию в ГУ «ДЮСШ г.Лунинца» на ледовую арену «Олимп».

Подросткам рассказали о возможности дополнительного обучения на базе спортивного объекта игре в хоккей, либо фигурному катанию для разных возрастных групп и, в дальнейшем, участием в республиканских и международных соревнованиях по данным видам спорта.

Затем гости смогли покататься на ледовом катке, что принесло им массу положительных эмоций. По окончанию мероприятия ребята поблагодарили своего инспектора Александра Жука за такой активный и интересный отдых, а он в свою очередь напомнил подросткам о соблюдении мер личной безопасности с учетом погодных условий, обратив особое внимание на соблюдение правил дорожного движения и обязательном обозначении себя светоотражающими элементами.

Продолжилась спортивная неделя уже в городе Микашевичи, где для школьников, среди которых были дети, нуждающиеся в контроле со стороны органов внутренних дел, организован спортивный матч по волейболу, а для более младших ребят провели турнир по дартсу.

Победители турниров были награждены памятными призами, ребята поблагодарили организаторов этого спортивного праздника, а инспектор по делам несовершеннолетних Максим Мойсеюк напомнил ребятам о соблюдении мер безопасности при использовании пиротехнических изделий.

По информации ИДН Лунинецкого РОВД