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Среди победителей конкурса “Олимпийский огонь зажигает сердца” – лунинчанка Екатерина Ковалец

В штаб-квартире НОК Беларуси подвели итоги республиканского конкурса “Олимпийский огонь зажигает сердца”. В финале были представлены работы, посвященные II Европейским играм в Минске и предстоящим XXXII Олимпийским играм в Токио. Авторы постарались отразить в своих рисунках виды спорта, которые наиболее популярны в Беларуси: художественная гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, велоспорт, карате, борьба и другие.

В номинации “Огонь вдохновения” (дети с ограниченными возможностями в возрасте 12-16 лет) отмечена лунинчанка Екатерина Ковалец (ЦКРОиР, педагог Валентина Верес, работа “К мечте…”).

Работа Екатерины Ковалец – одна из победителей республиканского конкурса «Олимпийский огонь зажигает сердца».

Члены жюри, а в него вошли представители НОК, Паралимпийского комитета, Минобразования, Белорусской государственной академии искусств, известные спортсмены признались, что сделать выбор в пользу определенных работ было очень сложно. “Когда ребенок выражает свои чувства и эмоции в рисунке или другом виде искусства – это дорогого стоит. Работы, которые были представлены в финале конкурса, не могут оставить равнодушным никого. Сложно было выбрать самых лучших из такого количества хороших работ, но состав жюри старался быть объективным”.

В 2020 году конкурс проводился совместно с Министерством образования в два этапа. На первый (отборочный) этап все участники представили свои работы в управления образования соответствующей области и комитет по образованию Минска. В регионах были определены по три лучшие работы в четырех номинациях, которые и были направлены в НОК для участия в финальном этапе.

Всего в республиканском конкурсе приняли участие более 1000 работ, а в решающий этап были отобраны 72 рисунка.

Национальный олимпийский комитет проводит конкурс рисунка “Олимпийский огонь зажигает сердца” с 2015 года. Цель проекта – приобщить детей и молодежь к идеалам и ценностям олимпийского движения через творчество, популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также воплощение одного из основополагающих принципов Олимпийской хартии – совмещение спорта с культурой и образованием.

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