Среди победителей областного конкурса – Максим Красникевич (Лунинецкий район)

Учреждением образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» проведен областной конкурс художественной фотографии «Новогодний позитив».

Конкурс проводился в заочной форме. Для участия в конкурсе было направлено 608 работ от учреждений образования Брестской области в том числе 22 работы от учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. В конкурсе также принимали участие учащиеся из учреждений общего среднего образования Лунинецкого района.

По итогам конкурса дипломом III степени главного управления по образованию Брестского облисполкома в номинации «Зимняя сказка» награжден Красникевич Максим, учащийся государственного учреждения образования «Любанская ясли-сад- средняя школа Лунинецкого района» за работу «Зимняя благодать» (возрастная категория до 14 лет).

По информации отдела образования Лунинецкого райисполкома