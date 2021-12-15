Стало известной, когда ГАИ усилит надзор на сельских дорогах в Лунинецком районе

Анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных в регионе, свидетельствует, что наиболее негативное влияние на состояние дорожной безопасности оказывают ДТП, совершенные в сельской местности.

По информации ГАИ, с начала 2021 года на территории нашего района в 12 дорожно-транспортных происшествиях 5 человек погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести, 3 ДТП – с участием нетрезвых водителей. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 16 ДТП, 5 погибших, 13 раненых, 5 ДТП с участием нетрезвых водителей. На данный период отмечается общее снижение аварийности, числа погибших, раненых, а также тяжести последствий ДТП.

В связи с этим принято решение, что с 16 по 19 декабря сотрудники отделения ГАИ РОВД вместе с участковыми инспекторами милиции усилят надзор за дорожным движением во всех сельских населенных пунктах.

Маршруты патрулирования правоохранителей будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам, аварийно-опасным местам и перекрестам, к развлекательным, увеселительным, торговым объектам, а также автодорогам с интенсивным пешеходным и велосипедным движением.

В ходе несения службы правоохранители уделят особое внимание пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и не имея права управления, а также нарушениям Правил дорожного движения уязвимыми категориями граждан (пешеходы, велосипедисты).